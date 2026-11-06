Global Indemnity Group LLC Registered A präsentierte Quartalsergebnisse

Global Indemnity Group LLC Registered A hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.61 USD gegenüber 0.860 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 112.9 Millionen USD – eine Minderung von 1.10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 114.2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch