Global Indemnity Group LLC Registered A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Global Indemnity Group LLC Registered A hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.710 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5.05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 110.5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 116.1 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch