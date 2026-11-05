Global Health: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Global Health präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 8.21 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5.89 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33.64 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14.69 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 10.99 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch