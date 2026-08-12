Global Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Global Group lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 42.79 JPY. Im letzten Jahr hatte Global Group einen Gewinn von 21.09 JPY je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8.23 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25.96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Global Group einen Umsatz von 6.53 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch