Global Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Global Group hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.05 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -29.330 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24.22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8.07 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 6.50 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Global Group hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 89.85 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 7.65 JPY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahr hat Global Group im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 22.85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33.17 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 27.00 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch