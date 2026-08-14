Global Ferronickel gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Global Ferronickel hat am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.15 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.090 PHP je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 2.88 Milliarden PHP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.90 Milliarden PHP umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch