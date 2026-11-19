Global-E Online äusserte sich am 18.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0.47 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Global-E Online noch ein Gewinn pro Aktie von 0.080 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 314.1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 42.25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Global-E Online einen Umsatz von 220.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch