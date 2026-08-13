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13.08.2026 06:37:00
Global-E Online legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Global-E Online lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Global-E Online im vergangenen Quartal 299.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39.15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Global-E Online 214.9 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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