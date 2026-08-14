Global Crossing Airlines Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Global Crossing Airlines Group veröffentlichte am 12.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.03 CAD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.010 CAD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.01 Prozent auf 85.9 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 85.0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch