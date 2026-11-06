Global Crossing Airlines Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Global Crossing Airlines Group gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25.74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 100.5 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 79.9 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch