Global Crossing Airlines Group B stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Global Crossing Airlines Group B liess sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Global Crossing Airlines Group B die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.03 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Global Crossing Airlines Group B 0.010 CAD je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 85.9 Millionen CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1.01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Global Crossing Airlines Group B einen Umsatz von 85.0 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch