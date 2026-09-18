Global Cosmed: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Global Cosmed hat am 17.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2.59 Prozent auf 123.2 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte Global Cosmed 126.4 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch