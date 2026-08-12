Global Connections informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Global Connections äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.33 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.110 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Global Connections im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40.92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.97 Milliarden THB. Im Vorjahresviertel waren 1.40 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch