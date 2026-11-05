Global Compliance Applications legte Quartalsergebnis vor

Global Compliance Applications lud am 03.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz für das Geschäftsjahr wurde auf 0.01 Millionen CAD beziffert. Im Vorjahr hatte ein identischer Umsatz von 0.01 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch