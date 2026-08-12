Global Capital Market and Infrastructures verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Global Capital Market and Infrastructures hat am 10.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.01 INR gegenüber 0.020 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.2 Millionen INR – ein Plus von 6.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Global Capital Market and Infrastructures 11.5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch