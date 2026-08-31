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31.08.2026 06:37:00
Global Battery Metals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Global Battery Metals hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Global Battery Metals ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0.010 CAD in den Büchern gestanden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0.050 CAD. Im Vorjahr waren -0.070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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