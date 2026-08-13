Global Arena: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Global Arena hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal hat Global Arena 0.8 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 120.0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch