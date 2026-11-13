GLKB: Kanton bestätigt Mehrheitsbeteiligung und Staatsgarantie

Glarus (awp) - Der Kanton Glarus hält in seiner neuen Eignerstrategie für die GLKB an seiner Mehrheitsbeteiligung und der Staatsgarantie fest. Der Regierungsrat verabschiedete die Strategie am 10. November, wie die Bank in einem Communiqué vom Freitag schrieb. Sie ersetzt die Strategie von 2008 und berücksichtigt veränderte Rahmenbedingungen sowie inzwischen erreichte Ziele.

Der Leistungsauftrag als langfristig orientierte Universalbank für Bevölkerung und Wirtschaft des Kantons bleibt bestehen. Auch die Trennung von Eigentümerverantwortung und Unternehmensführung wird beibehalten. Nachhaltiges Handeln und die Unterstützung der kantonalen Klimaziele bleiben ebenfalls verankert.

Die GLKB soll ihre Eigenkapitalbasis aus eigener Ertragskraft ausbauen und ihre Risikotragfähigkeit stärken. Der Kanton erwartet dafür eine stetige, nicht auf Maximierung ausgerichtete Ausschüttungspolitik. Eigenmittelausstattung und Liquidität erhalten wegen der Staatsgarantie besonderes Gewicht.

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