GLKB-Aktionäre bestätigen Benjamin Mühlemann als neuen Kantonsvertreter im VR

Glarus (awp) - Die Aktionäre der Glarner Kantonalbank (GLKB) haben am Freitag an einer ausserordentlichen Generalversammlung Benjamin Mühlemann in den Verwaltungsrat gewählt. Mühlemann ist somit der neue Vertreter des Kantons im Verwaltungsrat der GLKB und ersetzt dort Rolf Widmer, der in die Geschäftsleitung wechselt.

Die Neuwahl von Regierungsrat und Landesstatthalter Mühlemann als Kantonsvertreter gelte vorerst für die Amtsperiode bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung am 23. April 2021, schreibt die GLKB in einer Mitteilung. Rolf Widmer übernimmt derweil wie angekündigt in der Geschäftsleitung der Bank die Aufgabe des Bereichsleiters Vertrieb. Widmer gehörte seit Oktober 2007 dem Verwaltungsrat an.

Aufgrund der Corona-Bestimmungen wurde die Versammlung ohne Publikum durchgeführt. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten auf schriftlichem oder elektronischem Weg dem Antrag des Verwaltungsrats zu. Dabei vertrat der unabhängige Stimmrechtsvertreter 1'510 Aktionäre mit 80,08 Prozent oder 9,2 Millionen vertretenen Aktienstimmen.

