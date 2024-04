GLKB-Aktie freundlich: Glarner Kantonalbank wird Tier-1-Anleihe nicht vorzeitig zurückzahlen

Die Anleihe über 100 Millionen Franken wurde im Februar 2018 mit einem Coupon von 2,0 Prozent emittiert (CH0373476511).

Die Obligationen werden ab dem ersten Call-Datum in jeder folgenden Fünf-Jahres-Periode zu einem jährlichen Zinssatz verzinst, der dem relevanten Kapitalmarktsatz zuzüglich einer Marge entspreche, teilte die Glarner Kantonalbank am Mittwoch mit. Die Zinszahlung erfolge jährlich im Nachhinein am 15. Mai eines jeden Jahres.

Die AT1-Anleihe könne künftig, unter Einhaltung einer 30-tägigen Notifikationsfrist und nach vorheriger Genehmigung des Regulators, nach eigenem Ermessen am 15. Mai eines jeden Jahres zurückgenommen werden, teilte die Bank weiter mit.

Im Schweizer Handel an der SIX gewinnt die Aktie der Glarner Kantonalbank am Mittwoch zeitweise 0,44 Prozent auf 22,70 Franken.

pre/rw

Glarus (awp)