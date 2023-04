GLKB-Aktie: Aktionäre der Glarner Kantonalbank stimmen bei GV für unveränderte Dividende

Angenommen wurde unter anderem die Ausschüttung einer zum Vorjahr unveränderten Dividende von 1,10 Franken je Aktie, wie die Glarner Kantonalbank (GLKB) am Samstag mitteilte. Zudem wurden Verwaltungsratspräsident Martin Leutenegger und die sechs bisherigen Verwaltungsratsmitglieder für eine weitere einjährige Amtsdauer wiedergewählt.

Nach drei Jahren coronabedingter Pause ohne persönliche Teilnahme fand die Veranstaltung wieder physisch in der Lintharena in Näfels statt. Teilgenommen hätten rund 900 Personen, so die Meldung.

an/

Glarus (awp)