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03.09.2026 06:37:00
GLG Life Tech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
GLG Life Tech hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.16 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.730 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.3 Millionen CAD – eine Minderung von 18.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.9 Millionen CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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