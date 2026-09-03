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ETF Sparplan
03.09.2026 06:37:00

GLG Life Tech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

GLG Life Tech hat am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.16 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.730 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2.3 Millionen CAD – eine Minderung von 18.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.9 Millionen CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

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Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

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Short 15’225.73 13.92 SDBWJU
Short 15’793.50 8.93 SG5BQU
SMI-Kurs: 14’358.73 02.09.2026 17:30:00
Long 13’760.30 19.91 SYB31U
Long 13’450.01 13.99 SHB7NU
Long 12’857.59 8.90 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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