Glencore verfehlt Erwartungen und legt Mine im Kongo temporär still

LONDON (Dow Jones)--Glencore hat mit seinem bereinigten operativen Gewinn im ersten Halbjahr die Erwartungen der Analysten verfehlt. Der Rohstoffkonzern kündigte zudem an, die Produktion in seiner Mutanda-Mine im Kongo am Jahresende vorübergehend einzustellen. Die Mine habe im aktuellen Markt an Wirtschaftlichkeit eingebüsst und werde nun gewartet.

Der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) - eine wichtige Kennzahl für das Unternehmen - sank auf 5,58 Milliarden US-Dollar von 8,27 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut einem Konsens von Vuma mit einem bereinigten EBITDA von 5,94 Milliarden Dollar gerechnet.

Der Nettogewinn brach in den ersten sechs Monaten um 92 Prozent auf 226 Millionen Dollar ein. Der Gewinnrückgang sei weitgehend auf niedrigere Rohstoffpreise und Abschreibungen in seinem gesamten Portfolio zurückzuführen, teilte Glencore mit. Der Umsatz fiel auf 107,1 Milliarden von 108,6 Milliarden Dollar in der ersten Hälfte des Jahres 2018.

Bereits Ende Juli hatte der Konzern mitgeteilt, dass er Probleme mit der Kupferförderung in Afrika habe und kündigte an, bei der Vorlage der Halbjahreszahlen einen aktualisierten Ausblick auf die Kupfer- und Kobaltproduktion für 2019 zu geben.

Nach Abschluss der ersten Phasen einer im April eingeleiteten Evaluierung geht Glencore nun davon aus, in der Mutanda-Mine 2019 etwa 235.000 Tonnen Kupfer und 14.000 Tonnen Kobalt zu fördern. Bisher hatte Glencore für dieses Jahr 285.000 Tonnen Kupfer und 26.000 Tonnen Kobalt prognostiziert.

Die Mine werde die Evaluierung ihres Betriebes fortsetzen, und die Produktion werde wieder aufgenommen, sobald sich die wirtschaftlichen Bedingungen ausreichend verbessert haben.

