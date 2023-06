Glencore legt neues Kaufangebot für Teck-Stahlkohlegeschäft vor

Zürich (awp) - Glencore buhlt weiter um das kanadische Bergbauunternehmen Teck. Der Schweizer Rohstoffkonzern hat ein alternatives Kaufangebot vorgelegt. Ein konkreter Preis wird aber nicht genannt.

"Als Antwort auf entsprechende Medienberichte" bestätigte Glencore, dass die Gesellschaft dem Verwaltungsrat von Teck Resources einen neuen Vorschlag unterbreitet habe. Sie biete an, das Stahlkohlegeschäft von Teck (EVR) gegen Barzahlung zu erwerben, hiess es in einer Mitteilung vom Montag.

Dieses Angebot sei als Alternative zu betrachten. Weiterhin sei Glencore aber gleichzeitig nach wie vor zu einem Zusammenschluss bereit, wie zuvor vorgeschlagen. Eine Übernahme von EVR in bar ermögliche eine Abspaltung des eigenen Kohlegeschäfts und die wertsteigernde Kombinierung zum neuen Unternehmen ("CoalCo"), so Glencore in der Mitteilung. Eine Transaktion zwischen Glencore und Teck werde von den Aktionären weiterhin stark unterstützt.

Das in Vancouver ansässige Unternehmen Teck hatte ein 22,5 Milliarden US-Dollar schweres Angebot von Glencore zur Zusammenlegung der beiden Unternehmen abgelehnt. Teck verfolgte stattdessen seine eigenen Pläne, sein Kupfer- und Kohlegeschäft getrennt zu verkaufen. Im April zog Teck den ursprünglichen Plan zur Trennung der Geschäftsbereiche in letzter Minute allerdings zurück, nachdem die Firma nicht genügend Unterstützung durch die Aktionäre erhalten hatte.

Glencore lässt aber nicht locker. Bloomberg hatte bereits vorletzte Woche unter Berufung auf Insider berichtet, Glencore arbeite an einer Angebotsnachbesserung.

ys/rw