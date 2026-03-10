Glencore-Chef Gary Nagle verdiente 2025 deutlich mehr

Baar (awp) - Der Chef des Rohstoffhändlers und Bergbaukonzerns Glencore hat letztes Jahr nach der Rückkehr des Unternehmens in die Gewinnzone wieder deutlich mehr verdient. Während der Grundlohn von Gary Nagle stabil blieb, schenkte vor allem der höhere Bonus ein.

Nach einer Gesamtvergütung von 5,3 Millionen US-Dollar in 2024 kassierte der Glencore-CEO für das Jahr 2025 mit knapp 7,5 Millionen gut 42 Prozent mehr, wie dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht zu entnehmen ist.

Sein Unternehmen hat derweil bekanntlich im letzten Jahr einen Gewinn von 0,3 Milliarden Dollar geschrieben. Im Jahr davor war es noch ein Verlust von 1,6 Milliarden gewesen.

Derweil erhielt Nagle als Grundsalär 2,15 Millionen Dollar und gleich viel wie im Vorjahr. Der Bonus fiel dafür um 2,2 Millionen höher aus als im Vorjahr.

Die Gesamtbezüge des gesamten Glencore-Managements einschliesslich Rentenbeiträge beziffert das Unternehmen für das Jahr 2025 auf 10,27 Millionen Dollar nach 8,09 Millionen für 2024.

ra/rw