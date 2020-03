Glencore-Chef 2019 mit stabilem Gehalt - profitiert als Aktionär von Dividende

Zürich (awp) - Glencore hat seinen Konzernchef Yvan Glasenberg 2019 mit rund 1,5 Millionen Dollar entlöhnt. Verwaltungsratspräsident Anthony Hayward erhielt ebenfalls unverändert 1,15 Milliarden Dollar für seine Aufsichtspflichten.

Das Salär von Glasenberg bewegt sich seit Jahren auf diesem Niveau, als zweitgrösster Aktionär verdient der CEO vor allem an der Dividende. Er hielt per Ende 2019 mit rund 1,21 Milliarden Aktien 9,09 Prozent des Kapitals, grösster Einzelaktionär war der Staatsfonds Katar Holding mit 9,16 Prozent. An die Aktionäre soll eine unveränderte Dividende von 0,20 Dollar je Aktie ausgeschüttet werden, womit rein rechnerisch rund 242,4 Millionen Dollar an Glasenberg gehen.

Der Bergbau- und Rohstoffkonzern Glencore rutschte im Vorjahr in die roten Zahlen. Unter dem Strich resultierte ein Verlust von 404 Millionen Dollar. Sinkende Rohstoffpreise und Abschreibungen hatten die Rechnung belastet.

yr/uh