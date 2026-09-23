Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
23.09.2026 15:33:36
Glencore beschafft für US-Regierung kritische Mineralien
Zug (awp) - Der Rohstoffkonzern Glencore ist eine Partnerschaft mit der US-Export-Import-Bank (US-EXIM-Bank) eingegangen. Für 500 Millionen US-Dollar soll das Zuger Unternehmen Reserven an kritischen Mineralien für die US-Regierung beschaffen.
Zur Gründung einer "strategischen Mineralienreservefonds" habe die US-Regierung dazu Glencore als Partner für die neu ins Leben gerufene VaultCo ausgewählt. VaultCo soll laut einer Mitteilung vom Mittwoch eine Reserve für kritische Mineralien aufbauen, um die Lieferketten der USA für diese Rohstoffe zu stärken. Mit den Vorräten soll die US-Industrie unterstützt sowie auch deren Anfälligkeit gegenüber künftigen Versorgungsengpässen verringert werden.
sta/cg
Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind
Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.Weiterlesen!
Nachrichten zu Glencore plc
|
15:33
|Glencore beschafft für US-Regierung kritische Mineralien (AWP)
|
12:29
|Glencore Aktie News: Glencore am Mittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:29
|Glencore Aktie News: Glencore verliert am Vormittag (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Glencore Aktie News: Glencore gibt am Nachmittag ab (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Optimismus in London: FTSE 100 beendet die Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|Handel in London: FTSE 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI stabil -- DAX leichter -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt tritt am Mittwoch auf der Stelle, während der deutsche Leitindex abgibt. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Asien weisen zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.