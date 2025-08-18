Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
18.08.2025 18:24:36

Glencore beantragt Aufnahme von Grossprojekten in argentinisches Förderprogramm

Glencore
3.25 CHF -2.17%
Baar (awp) - Glencore will zwei Grossprojekte in Argentinien in das Investitionsanreizregime RIGI der Regierung aufnehmen lassen. Der Bergbauriese hat entsprechende Anträge für die Projekte El Pachón und Agua Rica gestellt.

Glencore plant dafür Investitionen von insgesamt rund 13,5 Milliarden US-Dollar in den kommenden zehn Jahren, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Projekte sollen während der Bauphase über 10'000 Jobs schaffen und später mehr als 2500 direkte Arbeitsplätze sichern.

Die Genehmigung durch die zuständigen Behörden würde den beiden Projekten Zugang zu einem attraktiven und langfristigen Wirtschafts- und Investitionsrahmen geben. Auch der Investorenschutz würde damit verbessert, erklärte Glencore.

Das Regime zur Förderung von Grossinvestitionen (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) wurde 2024 von der Regierung Javier Milei eingeführt. Es soll Argentinien planbarer machen für Milliardeninvestitionen, insbesondere im Bergbau.

Das Agua Rica-Projekt weist den Angaben zufolge geschätzte Ressourcen von 1,2 Milliarden Tonnen Erz auf. El Pachón sei eine Kupfer- und Molybdänlagerstätte und verfüge derzeit über erkundete, angezeigte und vermutete Mineralressourcen von rund 6 Milliarden Tonnen Erz.

ra/rw

