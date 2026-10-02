Glencore Aktie 21423844 / US37827X1000
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02.10.2026 13:23:00
Glencore-Aktie steigt: Konzern erhöht langfristige Gewinnspanne
Glencore hebt die Prognose für das Handelsgeschäft erneut an und rechnet nun mit einem bereinigten EBIT von mehr als 5 Milliarden US-Dollar.
Glencore erwartet für dieses Jahr im Handelsgeschäft (Marketing) ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von über 5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit der bisherigen Prognose von rund 4,9 Milliarden Dollar.
Das langfristige bereinigte Marketing-EBIT wird nun bei 2,8 bis 4,2 Milliarden US-Dollar gesehen, gegenüber der bisherigen Prognose von 2,3 bis 3,5 Milliarden Dollar.
Die Handelssparte macht etwa 25 Prozent des gesamten bereinigten EBIT des Unternehmens aus.
Glencore teilte weiterhin mit, dass der Handelsbeginn an der australischen Börse ASX als Zweitnotierung für den 14. Oktober geplant ist.
Die Glencore-Aktie gewinnt in London zeitweise 2,29 Prozent auf 557,80 Pence.p>DOW JONES
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