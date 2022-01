Glencore-Aktie mit Verlusten: Glencore hat australische Kupfer-Gold-Mine verkauft

Käufer der Tochter Ernest Mining ist die australische Evolution Mining, die insgesamt eine Milliarde australische Dollar (knapp 680 Mio Fr.) dafür auf den Tisch gelegt hat.

800 Millionen werden zum Zeitpunkt des Transaktionsabschlusses bezahlt, die übrigen 200 Millionen nach 12 Monaten, wie Glencore am Donnerstag mitteilte. Evolution übernimmt auch alle Sanierungsverpflichtungen und -verbindlichkeiten für die Mine. Zudem wird Glencore künftig 100 Prozent des in der Mine produzierten Kupferkonzentrats übernehmen.

An der Börse in London geht es für die Glencore-Aktie am Donnerstag zeitweise um 1,31 Prozent abwärts auf 3,88 Pfund.

ra/uh

Baar (awp)