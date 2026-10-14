Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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14.10.2026 07:12:37
Glencore-Aktie mit ersten Handelstag an australischer Börse
Anteilsscheine des Schweizer Rohstoffkonzern Glencore sind am Mittwoch erstmals an der australischen Börse ASX gehandelt worden.
Die Glencore-Titel eröffneten den Handel bei 11,44 australischen Dollar und stiegen zunächst leicht an. Im weiteren Verlauf gaben sie jedoch nach und notierten zuletzt bei 11,23 australischen Dollar. Das entspricht einem Minus von rund 1,9 Prozent gegenüber dem Eröffnungskurs.
An der australischen Börse werden sogenannte CHESS Depositary Interests (CDIs) gehandelt. Diese Wertpapiere entsprechen wirtschaftlich jeweils einer Glencore-Namenaktie. Bestehende Aktionäre können ihre Aktien in solche Papiere umwandeln lassen.
Der in Baar ansässige Rohstoffkonzern ist bereits primär in London und zusätzlich in Johannesburg kotiert. In Australien ist Glencore nach eigenen Angaben seit mehr als 25 Jahren tätig.
Mit der Zweitkotierung will Glencore seine Präsenz in einem seiner wichtigsten Märkte stärken und neue Investoren gewinnen. Australien biete Zugang zu Anlegern mit grosser Erfahrung im Rohstoffsektor, hatte Konzernchef Gary Nagle im Vorfeld erklärt. Zudem soll die Zweitkotierung die finanzielle Flexibilität erhöhen.
Langfristig strebt Glencore in Australien ein ähnliches Handelsvolumen an wie an der südafrikanischen Börse.
Sydney (awp/sda)
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