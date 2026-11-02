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02.11.2026 10:09:07
Glencore-Aktie leichter: Aktien von CEO Nagle sollen vor Verfall bei Übernahmen geschützt werden
Bei Glencore soll das Vergütungspaket von CEO Gary Nagle angepasst werden.
Die Klausel in Nagles Vertrag soll so geändert werden, dass seine Aktien nicht verfallen, sollte er bei einer Übernahme Glencore verlassen. Für gewisse Aktienpositionen von Nagle sollen laut "FT" allerdings weiterhin Haltefristen gelten. Glencore wollte die Angaben gegenüber der "FT" nicht kommentieren.
Im Februar 2026 waren Fusionsgespräche zwischen Glencore und dem Bergbaukonzern Rio Tinto gescheitert. Bei einem Zusammenschluss wäre einer der grössten Rohstoffkonzerne der Welt entstanden. Die Verhandlungen scheiterten unter anderem an unterschiedlichen Vorstellungen über die Bewertung von Glencore und die künftige Konzernführung. Rio Tinto wollte sowohl den Verwaltungsratspräsidenten als auch den CEO des fusionierten Unternehmens stellen. Damit hätte Nagle seinen Posten verloren.In London verliert die Glencore-Aktie zeitweise 0,23 Prozent auf 5,18 Pfund.
cf/to
Zürich (awp)
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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