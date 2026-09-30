Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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30.09.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore zeigt sich am Vormittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Glencore. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,4 Prozent auf 5,60 GBP.
Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,4 Prozent auf 5,60 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'719 Punkten steht. Bei 5,62 GBP erreichte die Glencore-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,60 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'088'562 Glencore-Aktien.
Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,20 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 GBP ab. Abschläge von 40,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,294 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,120 GBP aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,584 USD je Glencore-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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