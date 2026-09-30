Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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30.09.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore reagiert am Mittwochnachmittag positiv
Die Aktie von Glencore zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 2,7 Prozent im Plus bei 5,67 GBP.
Das Papier von Glencore konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 2,7 Prozent auf 5,67 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'654 Punkten notiert. Bei 5,67 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,60 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 7'622'960 Aktien.
Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 41,38 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,294 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,584 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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