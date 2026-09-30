Glencore Aktie News: Glencore am Mittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 5,53 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'657 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 5,62 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,60 GBP. Bisher wurden via London 3'947'403 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 39,96 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,294 USD aus. Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2028.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,584 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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