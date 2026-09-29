Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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29.09.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore zeigt sich am Dienstagvormittag fester
Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 5,60 GBP.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 1,5 Prozent auf 5,60 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'715 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 5,60 GBP. Mit einem Wert von 5,54 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 467'917 Aktien.
Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 13,22 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 40,65 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Glencore seine Aktionäre 2025 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,294 USD je Aktie ausschütten. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 23.02.2028 dürfte Glencore die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,584 USD je Glencore-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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