Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag gesucht

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 5,58 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'677 Punkten notiert. Die Glencore-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,65 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,54 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 5'771'823 Aktien.

Am 10.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 3,32 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 67,97 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,294 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,120 GBP aus. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,584 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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