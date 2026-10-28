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28.10.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 5,41 GBP ab.

Glencore
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Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 5,41 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'697 Punkten realisiert. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,39 GBP ab. Bei 5,46 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5'780'073 Glencore-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 6,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 17,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (3,32 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,285 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,622 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Short 15’512.30 13.95 S4VBLU
Short 16’153.91 8.68 SPBE9U
SMI-Kurs: 14’734.98 29.10.2026 10:54:41
Long 14’024.43 19.97 SMB0GU
Long 13’671.17 13.56 S2BY4U
Long 13’099.93 8.92 SU3B7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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Glencore am 28.10.2026

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