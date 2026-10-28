Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Mittwochnachmittag tiefer

Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 5,41 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'697 Punkten realisiert. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,39 GBP ab. Bei 5,46 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 5'780'073 Glencore-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 6,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 17,20 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (3,32 GBP). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,285 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,622 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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