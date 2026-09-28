Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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28.09.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Glencore. Zuletzt fiel die Glencore-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 5,49 GBP ab.
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 2,2 Prozent im Minus bei 5,49 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'724 Punkten steht. Der Kurs der Glencore-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,48 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,51 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 1'023'219 Aktien.
Am 10.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,34 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,44 Prozent. Bei einem Wert von 3,31 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 65,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,294 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 23.02.2028 dürfte Glencore die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,583 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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