Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag mit Einbussen

Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 5,53 GBP nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'752 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 5,46 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,51 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 7'653'772 Glencore-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 14,55 Prozent wieder erreichen. Bei 3,31 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 67,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,294 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,583 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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