Glencore Aktie News: Glencore fällt am Montagmittag

Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 5,48 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'718 Punkten notiert. Bei 5,46 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 5,51 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 4'788'053 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2026 markierte das Papier bei 6,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 15,68 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 3,31 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,294 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,120 GBP aus. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,583 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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