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28.08.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen

Glencore Aktie News: Glencore am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Glencore gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie notierte zuletzt im London-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 5,91 GBP.

Glencore
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 5,91 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'816 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 5,90 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,99 GBP. Zuletzt wechselten 7'212'798 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei 6,21 GBP markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 5,16 Prozent zulegen. Bei 2,82 GBP erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,264 USD belaufen. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 23.02.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,584 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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