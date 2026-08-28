Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
28.08.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Freitagmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Glencore. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,99 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'812 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 6,00 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,99 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 3'363'374 Stück.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,80 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,82 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 52,90 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,264 USD aus. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,584 USD je Glencore-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Glencore-Aktie im Minus: Sprengstoffanschlag trifft wichtige Kohle-Bahnstrecke
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Glencore plc
|
28.08.26
|Glencore Aktie News: Glencore am Freitagnachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Glencore Aktie News: Glencore am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Glencore Aktie News: Glencore reagiert am Vormittag positiv (finanzen.ch)
|
27.08.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
25.08.26
|FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 legt schlussendlich zu (finanzen.ch)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Glencore am 28.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerJackson Hole im Blick: SMI geht stabil ins Wochenende -- DAX schliesst nach Rekord höher -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Techwerte schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt mit Aufschlägen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.