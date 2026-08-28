Glencore Aktie News: Glencore am Freitagmittag fester

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,6 Prozent auf 5,99 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'812 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 6,00 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,99 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 3'363'374 Stück.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,80 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,82 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 52,90 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,264 USD aus. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,584 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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