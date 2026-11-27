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27.11.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Freitagvormittag nordwärts
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Glencore. Zuletzt ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 4,8 Prozent auf 4,68 GBP.
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 4,8 Prozent im Plus bei 4,68 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'685 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Glencore-Aktie bei 4,71 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,69 GBP. Bisher wurden via London 1'599'490 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 26,13 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,47 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,273 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,120 GBP aus. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 59.83 Mrd. GBP, gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,609 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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