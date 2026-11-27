Das Papier von Glencore konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 4,1 Prozent auf 4,65 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'689 Punkten tendiert. Bei 4,71 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,69 GBP. Zuletzt wechselten via London 9'605'800 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 36,22 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,47 GBP fiel das Papier am 28.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 34,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,273 USD je Glencore-Aktie. Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,609 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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