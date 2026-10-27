Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag auf grünem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 5,40 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'663 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 5,44 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 5,42 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 998'472 Glencore-Aktien.

Am 10.09.2026 markierte das Papier bei 6,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 14,72 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 3,32 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,285 USD aus. Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59.83 Mrd. GBP gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,622 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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