Glencore Aktie News: Glencore am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 2,3 Prozent auf 5,85 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'835 Punkten realisiert. Die Glencore-Aktie sank bis auf 5,83 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,89 GBP. Zuletzt wechselten 1'079'720 Glencore-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 6,21 GBP. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,19 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 2,82 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,82 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,264 USD. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Glencore dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2028 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,584 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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