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27.08.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore fällt am Nachmittag

Glencore Aktie News: Glencore fällt am Nachmittag

Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 5,91 GBP.

Glencore
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Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,2 Prozent auf 5,91 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'773 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die Glencore-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,83 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,89 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 6'356'581 Glencore-Aktien.

Bei einem Wert von 6,21 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 5,07 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 2,82 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 52,32 Prozent sinken.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,264 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.

Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,584 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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