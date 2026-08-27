Glencore Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von Glencore

Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 12:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 5,89 GBP nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'825 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 5,83 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,89 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3'213'673 Glencore-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,21 GBP. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,57 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 2,82 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,10 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,120 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,264 USD belaufen. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,584 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Glencore-Aktie im Minus: Sprengstoffanschlag trifft wichtige Kohle-Bahnstrecke