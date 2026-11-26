Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 3,7 Prozent auf 4,48 GBP zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'560 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 4,53 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,53 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 1'317'005 Aktien.

Am 10.09.2026 markierte das Papier bei 6,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 29,29 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 27.11.2025 Kursverluste bis auf 3,46 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 22,75 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,273 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,610 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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